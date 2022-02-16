Жилмар: «Люблю Украину. Она мне дала больше Бразилии»
Бывший тренер «Львова» Жилмар Тадеу рассказал, почему Украина стала для него вторым домом.
Недавно я вернулся из Антальи – проходил там обучение как один из этапов для получения PRO-диплома.
В дальнейшем не рассматриваю другие варианты, кроме того, чтобы остаться в Украине. Во-первых, здесь моя семья. Во-вторых, я хочу получить тренерский диплом, ведь я приложил для этого очень много усилий и нахожусь на финальной стадии обучения.
Я живу в Украине много лет, мне больно, что я сейчас вижу. Украина уже потеряла многих граждан за последние годы, мы переживаем трудные моменты. Но я верю на все сто процентов, что для Украины все завершится благополучно.
Я люблю эту страну, ведь она дала мне больше, чем Бразилия. Там я родился, там живут мои родные, по которым я скучаю, но Украина – это мой дом. Я всегда буду благодарен Украине за все, что она сделала для меня. Слава Украине. Героям Слава.
Ранее президент УАФ Андрей Павелко выразил мнение, что футбол должен добавить позитива гражданам Украины в напряженной обстановке.
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