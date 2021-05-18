«Барселона» выиграла женскую Лигу чемпионов
«Жилстрой-1» стал чемпионом Украины
За два тура до финиша команда досрочно завоевала титул
18 мая 08:45
Фото: fczh1.com
«Жилстрой-1» обыграл на выезде «Ладомир» (6:2).
Таким образом, за два тура до финиша команда досрочно стала чемпионом Украины среди женщин. Это 10-я победа для «Жилстроя-1» в чемпионате Украины в истории.
Таким образом, команда выступит в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Жеребьевка турнира пройдет 21 июня.
Накануне, женскую ЛЧ выиграла «Барселона».
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