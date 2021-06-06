Известен еще один соперник «Динамо» на сборах в Швейцарии
«Жилстрой-2» стал обладателем Кубка Украины среди женщин
После чемпионства «единички», «двойка» взяла реванш
6 июня 08:03
Фото - ЖФК Жилстрой-2
В финале Кубка Украины среди женщин «Жилстрой-2» переиграл «Жилстрой-1».
«Единичка» создала больше моментов, однако лучшую реализацию показала «двойка». Единственный мяч во встрече забила Яна Калинина.
Ранее «Жилстрой-1» стал чемпионом Украины.
Кубок Украины, женщины, финал
«Жилстрой-1» – «Жилстрой-2» 0:1Гол: Калинина, 39
Комментарии 0