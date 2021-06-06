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«Жирона» отстояла результат первого матча с «Альмерией» и поборется в финале за выход в Примеру

Члену City Football Group хватило домашнего разгрома соперника
Футбол Примерa (Испания)
6 июня 07:21
«Жирона» отстояла результат первого матча с «Альмерией» и поборется в финале за выход в Примеру
Фото - Жирона

В ответном матче полуфинала Сегунды за выход в Примеру «Жирона» на выезде сыграла вничью с «Альмерией».

Домашний поединок «Жирона» завершила разгромной победой (3:0). Поэтому сухой результат второго матча команду полностью устроил.

Подопечные Франсиско Родригеса вышли в финал плей-офф. Там они встретятся с победителем пары «Леганес» – «Райо Вальекано».

Сегунда, плей-офф за выход в Примеру, полуфинал, ответный матч

«Альмерия» – «Жирона» 0:0 (0:3 – первый матч)

«Альмерия»: Фернандо, Редрадо (Акиеме, 46), Фернандеш, Чуми, Сентельес Плаза (Робертоне, 46), Кошта (Ласо, 70), Морланес, Рамазани, Вильяр (Баллиу, 46), Акече (Корпас, 46), Садик.

«Жирона»: Хуан Карлос, Коуту (Адай, 80), Буэно, Хуанпе, Мартинес, Мончу Рамон, Кристофоро (Терратс, 54), Гумбо (Кебе, 54), Франкеса Дольс (Луна, 81), Барсенас (Бустос, 68), Силла.

Предупреждения: Фернандеш, Редрадо, Робертоне, Кошта – Кебе, Силла

Сергей Стаднюк
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Жирона Сегунда

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