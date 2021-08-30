Жиру – об игре под «проклятым» номером: «Я верю в себя»

Форвард дублем помог команде одержать победу

Оливье Жиру / фото - Sempre Milan

Новоиспеченный нападающий «Милана» Оливье Жиру прокомментировал победу над «Кальяри» (4:1) и рассказал DAZN о выступлениях под «несчастливым» номером в клубе:

«Я очень горжусь тем, что выступаю за «Милан» и играю на стадионе «Сан-Сиро». Это яркие эмоции. Рад выступлению команды, потому что мы начали игру, навязывая наш футбол. У нас была отличная взаимосвязь на поле, мы могли забить больше, поддержка болельщиков была невероятной. 9-й номер? Я слышал, что в майке под девятым номером есть что-то особенное, но я не суеверен. Я верю в себя и в свои способности. Когда я был маленьким, я смотрел на ван Бастена, Папена и Индзаги, и ношение этой футболки делает меня счастливым. Ибрагимович — чемпион и потрясающая личность. Это очень важно в раздевалке. Я хочу играть с ним, но я рад выходить на поле и со своими нынешними партнёрами. Мы показали очень хорошую игру, и я надеюсь, что тоже самое будет и со Златаном. Неважно, кто будет играть, всегда необходимо уважать выбор главного тренера».

После ухода из «Милана» легендарного нападающего Филипо Индзаги ни одна из следующих «девяток» команды не смогла забить больше 10 голов, поэтому этот номер считают «проклятым».

Даже такие опытные игроки как Фернандо Торрес, Гонсало Игуаин и Марио Манджукич не смогли добиться успеха.

Жиру перешел в «Милан» этим летом из «Челси». Француз подписал с «россонери» двухлетний контракт.

Напомним, «Милан» может подписать экс-хавбека «Шахтера».