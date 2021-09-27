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Жиру – об уходе из «Челси»: «Последние три месяца были слишком трудными для меня»
Форвард перебрался в «Милан»
27 сентября 14:38
Фото: AFP
Нападающий Оливье Жиру рассказал о причине ухода из «Челси» в «Милан». Слова игрока приводит Telefoot.
«Мне нравилась английская Премьер-лига, но в какой-то момент пришлось принять это решение. Я сказал Тухелю, что последние три месяца были слишком трудными для меня. Решение покинуть «Челси» было очевидным. Я двигался вперед, сохраняя в памяти все моменты, пережитые в этом клубе. Некоторые были прекрасными, другие — хуже, но выиграли три важных трофея вместе».
Жиру успел забить два мяча за «Милан» в этом сезоне.
Недавно он вернулся из лазарета.
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