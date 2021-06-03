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Жиру отказался от продления контракта с «Челси»

Француз хочет попробовать свои силы в другой лиге
Футбол Премьер-Лига (Англия)
17:55
Жиру отказался от продления контракта с «Челси»
Оливье Жиру / фото - Getty Images

Форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру отказался продлевать контракт с клубом. Об этом сообщает портал La Gazetta dello Sport со ссылкой на свои источники.

По данным издания, футболист хочет перейти в итальянский «Милан» и активно ведет переговоры с грандом.

«Синие» предлагали Жиру контракт на 1 год с сохранением зарплаты на уровне 4,2 млн евро.

Напомним, Абрамович лично займется переговорами по трансферу Лукаку в «Челси».

Михаил Рыбак
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Теги

Оливье Жиру Челси Милан

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