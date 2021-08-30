Дубль Жиру принес «Милану» уверенную победу над «Кальяри»
Жиру – первый игрок «Милана» за 8 лет, сделавший дубль в дебютном матче
Он дважды забил «Кальяри»
12:41
Фото: AC Milan
«Милан» обыграл «Кальяри» (4:1) во втором туре Серии А.
Это был дебютный матч для форварда хозяев Оливье Жиру. Он оформил дубль.
Жиру стал первым игроком «Милана» за 8 лет, который забил дважды в дебютном матче Серии А, сообщает Opta. в 2013-м году это сделал Марио Балотелли.
Жиру этим летом перешел в «Милан» из «Челси».
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