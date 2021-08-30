Жиру – первый игрок «Милана» за 8 лет, сделавший дубль в дебютном матче

Он дважды забил «Кальяри»

Фото: AC Milan

«Милан» обыграл «Кальяри» (4:1) во втором туре Серии А.

Это был дебютный матч для форварда хозяев Оливье Жиру. Он оформил дубль.

Жиру стал первым игроком «Милана» за 8 лет, который забил дважды в дебютном матче Серии А, сообщает Opta. в 2013-м году это сделал Марио Балотелли.

Жиру этим летом перешел в «Милан» из «Челси».