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Жиру – первый игрок «Милана» за 8 лет, сделавший дубль в дебютном матче

Он дважды забил «Кальяри»
Футбол Серия А (Италия)
12:41
Жиру – первый игрок «Милана» за 8 лет, сделавший дубль в дебютном матче
Фото: AC Milan

«Милан» обыграл «Кальяри» (4:1) во втором туре Серии А.

Это был дебютный матч для форварда хозяев Оливье Жиру. Он оформил дубль.

Жиру стал первым игроком «Милана» за 8 лет, который забил дважды в дебютном матче Серии А, сообщает Opta. в 2013-м году это сделал Марио Балотелли.

Жиру этим летом перешел в «Милан» из «Челси».

Андрей Усмонов
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Милан Оливье Жиру

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