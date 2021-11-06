Жиру раскритиковал возвращение Бензема в сборную Франции

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 5
Сейчас 0
Сегодня 17
Завтра 21
Футбол (5 событий из 8) показать все
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
21:30 Майнц - Боруссия Мёнхенгладбах 1:1 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Атлетик - Кадис 0:1 Окончен
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:15 Агробизнес - ВПК-Агро 1:0 Окончен
17:30 Нива Т - Кривбасс 1:2 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 Александрия - Металлист-1925 2:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (17 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:30 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити -:- Запланирован
17:00 Челси - Бернли -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
18:00 Лилль - Анже -:- Запланирован
22:00 Бордо - ПСЖ -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:30 РБ Лейпциг - Боруссия Дортмунд -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Специя - Торино -:- Запланирован
19:00 Ювентус - Фиорентина -:- Запланирован
21:45 Кальяри - Аталанта -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Сельта - Барселона -:- Запланирован
22:00 Реал - Райо Вальекано -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Кремень - Авангард -:- Запланирован
14:15 Прикарпатье - Олимпик -:- Запланирован
15:00 Николаев - Авангард -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Минай - ФК Мариуполь -:- Запланирован
15:00 Олимпик - ФК Мариуполь -:- Запланирован
17:00 Динамо - Ворскла -:- Запланирован
19:30 Черноморец - Рух -:- Запланирован
Футбол (21 событие из 31) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Эвертон - Тоттенхэм -:- Запланирован
16:00 Лидс - Лестер -:- Запланирован
16:00 Арсенал - Уотфорд -:- Запланирован
18:30 Вест Хэм - Ливерпуль -:- Запланирован
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Марсель - Мец -:- Запланирован
16:00 Реймс - Монако -:- Запланирован
18:00 Ницца - Монпелье -:- Запланирован
21:45 Ренн - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:30 Герта - Байер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:30 Венеция - Рома -:- Запланирован
19:00 Наполи - Верона -:- Запланирован
19:00 Лацио - Салернитана -:- Запланирован
21:45 Милан - Интер -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Валенсия - Атлетико -:- Запланирован
22:00 Бетис - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
13:15 Горняк-Спорт - Полесье -:- Запланирован
14:15 Ужгород - Металлист -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
14:00 Ингулец - СК Днепр-1 -:- Запланирован
17:00 Колос - Шахтер -:- Запланирован
17:00 Заря - Верес -:- Запланирован
19:30 ФК Львов - Десна -:- Запланирован

Жиру раскритиковал возвращение Бензема в сборную Франции

Форвард уступил место в основе команды
Футбол В Европе
11:34
Жиру раскритиковал возвращение Бензема в сборную Франции
Карим Бензема / фото - Goal

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о возвращение его соотечественника, Карима Бензема в сборную Франции. Слова форварда приводит издание L`Equipe.

«Я ничего не имею против Бензема, но его возвращение в сборную внесло дисбаланс в игру команды. Нам нужно было время, чтобы адаптироваться. Несмотря на всё это, Карим произвёл революцию в нашей игре, особенно это касается игры в атаке. Это изменение не могло произойти в одночасье, особенно в таком важном турнире, как чемпионат Европы.

Я был бы признателен, если бы Дешам проинформировал меня заранее о возвращении Карима в сборную, как он сделал с некоторыми другими футболистами. Но таково было его решение, и я могу его понять».

Нападающего «Реала» вернули в национальную команду спустя 6 лет. До этого он не вызывался из-за скандала с шантажом Маттье Вальбуэна. Суд по этому делу состоится уже в этом ноябре.

С Бензема «Ле Бле» добрались до 1/8 Евро-2020 и выиграли Лигу Наций. В этих матчах форвард забил 6 мячей и отдал 1 ассист.

Карим является одним из главных претендентов на Золотой мяч. Ранее в издании France Football прокомментировали слухи о том, что престижную награду в седьмой раз получит Лионель Месси.

 

Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Карим Бензема Оливье Жиру сборная Франции (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Гол Бензема в ворота «Шахтера» стал 1000-м для «Реала» в Лиге чемпионов
Гол Бензема в ворота «Шахтера» стал 1000-м для «Реала» в Лиге чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
3 ноября 20:53
Бензема не попал в заявку на матч Примеры накануне игры с «Шахтером»
Бензема не попал в заявку на матч Примеры накануне игры с «Шахтером»
Футбол Примерa (Испания)
30 октября 09:04
Это’о: «Всегда бы отдавал «Золотой мяч» Месси»
Это’о: «Всегда бы отдавал «Золотой мяч» Месси»
Футбол Лига 1 (Франция)
29 октября 14:25
Бензема – лучший игрок месяца в Ла Лиге
Бензема – лучший игрок месяца в Ла Лиге
Футбол Примерa (Испания)
28 октября 20:27
Надаль поддержал Бензема накануне церемонии вручения «Золотого мяча»
Надаль поддержал Бензема накануне церемонии вручения «Золотого мяча»
Теннис ATP
27 октября 18:57
Надаль назвал своего претендента на Золотой мяч
Надаль назвал своего претендента на Золотой мяч
Футбол Примерa (Испания)
27 октября 14:08

Новости: Футбол

Президент «Барселоны» анонсировал три трансфера зимой
Президент «Барселоны» анонсировал три трансфера зимой
Примерa (Испания)
11:48
Дубра: «Я три года в «Александрии» и никак не получалось забить. Сейчас я рад»
Дубра: «Я три года в «Александрии» и никак не получалось забить. Сейчас я рад»
Украинская Премьер-лига
11:40
Жиру раскритиковал возвращение Бензема в сборную Франции
Жиру раскритиковал возвращение Бензема в сборную Франции
В Европе
11:34
«Астана» уволила российского тренера из-за второго места по итогам сезона в Казахстане
«Астана» уволила российского тренера из-за второго места по итогам сезона в Казахстане
В Европе
11:22
Ривалдо: «Считаю Левандовски фаворитом за «Золотой мяч»
Ривалдо: «Считаю Левандовски фаворитом за «Золотой мяч»
Бундеслига (Германия)
11:10
Тухель заявил о возможном усилении центра обороны этой зимой
Тухель заявил о возможном усилении центра обороны этой зимой
Премьер-Лига (Англия)
11:03
«Барселона» нашла замену для Агуэро в Китае
«Барселона» нашла замену для Агуэро в Китае
Примерa (Испания)
10:55
Гаттузо ведет переговоры с российским клубом
Гаттузо ведет переговоры с российским клубом
В Европе
10:45
Сульшер: «Юнайтед» – клуб номер один в Манчестере и, вероятно, в мире»
Сульшер: «Юнайтед» – клуб номер один в Манчестере и, вероятно, в мире»
Премьер-Лига (Англия)
10:43
Все новости

Популярные новости

Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Рой Джонс: «Посоветовал знакомому поставить все на Усика и сказал: «Если у тебя есть больше, то возьми их и тоже поставь на Усика»
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 18:48
4
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Промоутер Джошуа: «Может, нам стоило отдать титул WBO и не драться с Усиком, найти соперника попроще»
Бокс Профессиональный бокс
1 ноября 11:52
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Ортис сделал прогноз на реванш Усик – Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 октября 11:59
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Усик заявил о желании стать чемпионом мира в еще одной весовой категории
Бокс Профессиональный бокс
3 ноября 15:50
4
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Бокс Профессиональный бокс
31 октября 17:08
6
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Намекает на слив? Промоутер Джошуа считает, что Энтони сделал все, чтобы проиграть Усику
Бокс Профессиональный бокс
2 ноября 22:34
1
Все новости

Анонсы

УХЛ. «Днепр» — «Краматорск». Видео трансляция
WEB
УХЛ. «Днепр» — «Краматорск». Видео трансляция
14:00
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Манчестер Юнайтед» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
14:30
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Ворскла». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Украины. «Динамо» – «Ворскла». Онлайн трансляция
17:00
УХЛ. «Кременчуг» — «Рулав Одд». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Кременчуг» — «Рулав Одд». Видео трансляция
17:00
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
WEB
Матчевая встреча Украина — Иордания. Видео трансляция
19:00
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат мира по боксу. Трансляция на XSPORT
19:00
Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Кальяри» – «Аталанта». Онлайн трансляция
21:45
Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи. Онлайн трансляция
WEB
Майкл Чендлер – Джастин Гэтжи. Онлайн трансляция
7 ноября 06:00
Сауль Альварес – Калеб Плант. Онлайн трансляция
WEB
Сауль Альварес – Калеб Плант. Онлайн трансляция
7 ноября 07:00
Камару Усман – Колби Ковингтон. Онлайн трансляция
WEB
Камару Усман – Колби Ковингтон. Онлайн трансляция
7 ноября 07:00
УХЛ. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Донбасс» — «Белый Барс». Видео трансляция
7 ноября 13:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
7 ноября 13:55
УХЛ. «Мариуполь» — «Сокол». Видео трансляция
WEB
TV
УХЛ. «Мариуполь» — «Сокол». Видео трансляция
7 ноября 15:20
«Преследуя монстров»
TV
«Преследуя монстров»
7 ноября 19:40
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
TV
«Бойцовский клуб» на телеканале XSPORT
7 ноября 23:45