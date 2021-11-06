Жиру раскритиковал возвращение Бензема в сборную Франции

Форвард уступил место в основе команды

Карим Бензема / фото - Goal

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о возвращение его соотечественника, Карима Бензема в сборную Франции. Слова форварда приводит издание L`Equipe.

«Я ничего не имею против Бензема, но его возвращение в сборную внесло дисбаланс в игру команды. Нам нужно было время, чтобы адаптироваться. Несмотря на всё это, Карим произвёл революцию в нашей игре, особенно это касается игры в атаке. Это изменение не могло произойти в одночасье, особенно в таком важном турнире, как чемпионат Европы. Я был бы признателен, если бы Дешам проинформировал меня заранее о возвращении Карима в сборную, как он сделал с некоторыми другими футболистами. Но таково было его решение, и я могу его понять».

Нападающего «Реала» вернули в национальную команду спустя 6 лет. До этого он не вызывался из-за скандала с шантажом Маттье Вальбуэна. Суд по этому делу состоится уже в этом ноябре.

С Бензема «Ле Бле» добрались до 1/8 Евро-2020 и выиграли Лигу Наций. В этих матчах форвард забил 6 мячей и отдал 1 ассист.

Карим является одним из главных претендентов на Золотой мяч. Ранее в издании France Football прокомментировали слухи о том, что престижную награду в седьмой раз получит Лионель Месси.