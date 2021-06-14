Погба раскрыл подробности конфликта Мбаппе и Жиру
Жиру расторгнет контракт с «Челси» и перейдет в «Милан»
Француз будет играть в Италии
16:50
Фото: AS
Нападающий «Челси» Оливье Жиру будет играть в Италии.
34-летний форвард в ближайшее время должен расторгнуть контракт с «синими». Ему предложили лучше условия, чем в Лондоне, сообщает gazzetta.it.
Француз окажется в «Милане», который поднимет ему зарплату и гарантирует игровое время. Контракт будет рассчитан на два года.
Жиру будет конкурировать за место в основе со Златаном Ибрагимовичем.
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