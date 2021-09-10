Жиру – первый игрок «Милана» за 8 лет, сделавший дубль в дебютном матче
Жиру сдал отрицательный тест на COVID-19
Форвард находился в изоляции со 2-го сентября
20:50
Оливье Жиру / фото - Getty Images
Нападающий «Милана» Оливье Жиру может вернуться к тренировкам в ближайшее время.
Французский форвард сдал отрицательный тест на коронавирус. Заражение было выявлено у него 2 сентября, с тех пор он находился в изоляции.
Завтра француз пройдет медосмотр согласно протоколам итальянского правительства, чтобы получить разрешение на возобновление спортивной деятельности.
Оливье Жиру стал первым игроком «Милана» за 8 лет, который забил дважды в дебютном матче Серии А.
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