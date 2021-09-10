Жиру сдал отрицательный тест на COVID-19

Форвард находился в изоляции со 2-го сентября

Оливье Жиру / фото - Getty Images

Нападающий «Милана» Оливье Жиру может вернуться к тренировкам в ближайшее время.

Французский форвард сдал отрицательный тест на коронавирус. Заражение было выявлено у него 2 сентября, с тех пор он находился в изоляции.

Завтра француз пройдет медосмотр согласно протоколам итальянского правительства, чтобы получить разрешение на возобновление спортивной деятельности.

Оливье Жиру стал первым игроком «Милана» за 8 лет, который забил дважды в дебютном матче Серии А.