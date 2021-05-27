Жиру со следующего сезона будет выступать в «Милане»

С игроком почти утрясли все договоренности





Оливье Жиру / Фото: Eurosport

Французский ветеран «Челси» Оливье Жиру с большой долей вероятности летом станет игроком «Милана», сообщает Calciomercato.com.



Клуб из «Милана» договорился с нападающим о двухлетнем контракте с зарплатой около 4 млн евро в год.

Источники сообщили, что француз уже ищет дом в Милане, поскольку ему с «Миланом» осталось утрясти последние пункты договора.

Также известно, что о трансфере объявят 29 мая после финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне 34-летний Жиру забил 14 мячей в 36 матчах во всех турнирах.

Напомним, ранее интерес к Жиру приписывали миланскому «Интеру».