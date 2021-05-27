Жиру может перейти в «Рому»
Жиру со следующего сезона будет выступать в «Милане»
С игроком почти утрясли все договоренности
10:20
Оливье Жиру / Фото: Eurosport
Французский ветеран «Челси» Оливье Жиру с большой долей вероятности летом станет игроком «Милана», сообщает Calciomercato.com.
Клуб из «Милана» договорился с нападающим о двухлетнем контракте с зарплатой около 4 млн евро в год.
Источники сообщили, что француз уже ищет дом в Милане, поскольку ему с «Миланом» осталось утрясти последние пункты договора.
Также известно, что о трансфере объявят 29 мая после финала Лиги чемпионов между «Челси» и «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне 34-летний Жиру забил 14 мячей в 36 матчах во всех турнирах.
Напомним, ранее интерес к Жиру приписывали миланскому «Интеру».
Комментарии 0