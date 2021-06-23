Жиру – о своей роли в сборной: «Дедушка еще живой»
Жиру согласовал двухлетний контракт с «Миланом»
Форвард покинет «Челси»
10:11
Фото: Sky Sports
Нападающий «Челси» Оливье Жиру перейдет в «Милан».
Стороны согласовали контракт на два года, сообщает Sky Sports. В ближайшее время француз разорвет контракт с «Челси».
Недавно 34-летнеий француз подписал соглашение еще на год с «синими». Это было опцией по продлению предыдущего контракта.
Впрочем, Жиру попросил «Челси» отпустить его летом в «Милан». Лондонцы не гарантируют ему игровую практику и готовы пойти на уступки.
В «Милане» Жиру будет зарабатывать 4 миллиона евро в год.
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