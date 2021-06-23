Жиру согласовал двухлетний контракт с «Миланом»

Форвард покинет «Челси»

Фото: Sky Sports

Нападающий «Челси» Оливье Жиру перейдет в «Милан».

Стороны согласовали контракт на два года, сообщает Sky Sports. В ближайшее время француз разорвет контракт с «Челси».

Недавно 34-летнеий француз подписал соглашение еще на год с «синими». Это было опцией по продлению предыдущего контракта.

Впрочем, Жиру попросил «Челси» отпустить его летом в «Милан». Лондонцы не гарантируют ему игровую практику и готовы пойти на уступки.

В «Милане» Жиру будет зарабатывать 4 миллиона евро в год.