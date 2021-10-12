Жиру: «В подростковом возрасте моим кумиром был Шевченко»
Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру рассказал Football Italia о своих впечатлениях после первых двух месяцев в итальянском клубе:
«Я очень горд играть за «Милан» в Серии А. Это та лига, которую я смотрел, когда был молод.
Я также очень горд, потому что когда я был подростком, то моим кумиром был Андрей Шевченко. Мне повезло, что я имею шанс играть и забивать за клуб как он.
Мы играем в футбол ради эмоций и передаем их фанатам. Вот почему я готов отдать все ради команды и болельщиков «Милана».
Я играл против Златана несколько раз. Он до сих пор играет в 40 лет – это значит, что он исключительный игрок. Он следит за собой и за своим телом, и я тоже попытаюсь наслаждаться футболом столько, сколько мне будет позволять мое тело.
Я думаю, что он отличный пример для молодых футболистов и один из лучших форвардов в Серии А. Не могу дождаться, когда сыграю вместе с ним, когда смогу насладиться совместными тренировками.
Я думаю мы здорово повеселимся, и мы хотим выиграть титулы с «Миланом». Со Златаном это будет проще».
Жиру присоединился к «россонери» этим летом, перейдя из лондонского «Челси». За первые пять матчей в «Милане» у француза 2 забитых мяча.
Андрей Шевченко выступал за миланский клуб в периоды с 1999 по 2006 и с 2008 по 2009 год. В составе «красно-черных» украинец выигрывал Лигу чемпионов и ставал обладателем Золотого мяча.
Напомним, в преддверии матча со сборной Украины, форвард боснийцев Эдин Джеко удивился отсутствию Шевченко на посту тренера «сине-желтых».