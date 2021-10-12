Жиру: «В подростковом возрасте моим кумиром был Шевченко»

Оливье Жиру / фото - Goal

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру рассказал Football Italia о своих впечатлениях после первых двух месяцев в итальянском клубе:

Я также очень горд, потому что когда я был подростком, то моим кумиром был Андрей Шевченко. Мне повезло, что я имею шанс играть и забивать за клуб как он.

Мы играем в футбол ради эмоций и передаем их фанатам. Вот почему я готов отдать все ради команды и болельщиков «Милана».

Я играл против Златана несколько раз. Он до сих пор играет в 40 лет – это значит, что он исключительный игрок. Он следит за собой и за своим телом, и я тоже попытаюсь наслаждаться футболом столько, сколько мне будет позволять мое тело.

Я думаю, что он отличный пример для молодых футболистов и один из лучших форвардов в Серии А. Не могу дождаться, когда сыграю вместе с ним, когда смогу насладиться совместными тренировками.

Я думаю мы здорово повеселимся, и мы хотим выиграть титулы с «Миланом». Со Златаном это будет проще».