Жоржиньо: «Должны играть каждые три дня и лишь с тремя заменами. Сумасшествие»

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Полузащитник «Челси» Жоржиньо призывает АПЛ пересмотреть регламент и проводить пять замен за матч. Слова игрока приводит beIN Sports.

По моему мнению, это слишком. Нам нужно что-то предпринять, потому что, если мы будем так же продолжать, у нас просто будет больше травмированных игроков и качество игры может упасть, что не лучшим образом скажется на зрелище. Возможно, англичанам стоит об этом задуматься».