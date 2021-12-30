«Челси» в конце матча упустил победу над «Брайтоном»
Жоржиньо: «Должны играть каждые три дня и лишь с тремя заменами. Сумасшествие»
Полузащитник призывает АПЛ пересмотреть регламент
11:54
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Челси» Жоржиньо призывает АПЛ пересмотреть регламент и проводить пять замен за матч. Слова игрока приводит beIN Sports.
«Очень сложно, потому что у нас нет времени на отдых. Мы должны играть каждые три дня и лишь с тремя заменами. Сумасшествие, что у нас нет пяти замен.
По моему мнению, это слишком. Нам нужно что-то предпринять, потому что, если мы будем так же продолжать, у нас просто будет больше травмированных игроков и качество игры может упасть, что не лучшим образом скажется на зрелище. Возможно, англичанам стоит об этом задуматься».
Накануне, «Челси» потерял очки в матче с «Брайтоном» (1:1).
Лондонцы выиграли лишь один из последних пяти матчей.
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