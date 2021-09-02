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Жоржиньо: «Говорили, что я слабый и медленный, а я выиграл Евро и Лигу чемпионов»

Хавбек «Челси» – о взлете своей карьеры
Футбол Премьер-Лига (Англия)
2 сентября 14:36
Жоржиньо: «Говорили, что я слабый и медленный, а я выиграл Евро и Лигу чемпионов»
Жоржиньо / Фото: ВВС

Хавбек «Челси» и сборной Италии Жоржиньо высказался о стремительном росте своей карьеры. Его слова приводит The Player’s Tribune.

«Мне было очень сложно покидать Неаполь, я люблю этот город. И из-за того, как началась моя карьера в «Челси», я стал скучать по нему еще сильнее.

Мы ведь все помним, как обо мне отзывались, да? Я был слишком медленным. Я был слишком слабым. Я был сыном Сарри. Меня это так бесило!

Но, слушайте, меня недооценили. Дело в том, что у меня был непростой старт вообще в каждом клубе. В «Вероне» меня никто не хотел видеть, меня отправили в аренду в четвертую лигу. Но и там я не был никому нужен. Но я продолжал работать и завоевал уважение. Я вернулся в «Верону», и мы с ней поднялись в Серию А.

У меня был и тяжелый год в «Наполи». А потом пришел Сарри, и все изменилось. Так что происходившее в «Челси» – пустяк. Я использовал критику в качестве топлива. Я думал: «Этим людям будет стыдно».

А теперь я сижу тут, став победителем чемпионата Европы и Лиги чемпионов, и хочу сказать критикам лишь одно. Спасибо вам. Правда, спасибо»


Ранее Жоржиньо был признан лучшим игроком сезона 2020/21 по версии UEFA.

Петр Приходько
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Жоржиньо Челси

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