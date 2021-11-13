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Жоржиньо – о шансах на ЗМ: «2021 год получился сюрреалистичным»

Итальянец стал чемпионом Европы с клубом и сборной
Футбол В Европе
20:52
Жоржиньо – о шансах на ЗМ: «2021 год получился сюрреалистичным»
Жоржиньо / фото - Football Italia

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо прокомментировал для France Football свои шансы на получение Золотого мяча:

«2021 год получился невероятным, я бы даже сказал, что сюрреалистическим.

«Золотой мяч» не стал для меня навязчивой идеей. Я предпочитаю концентрироваться на настоящем. Хотя, конечно, получить «Золотой мяч» – это мечта».

В этом году хавбек выиграл Лигу чемпионов с «Челси», а в составе сборной Италии стал победителем Евро-2020.

Также игрок является одним из главных фаворитов на Золотой мяч 2021. Также претендентами на этот трофей называют Левандовски, Месси, Бензема, Роналду и Канте.

Вручение награды пройдет 29 ноября в Париже.

Напомним, Андрей Шевченко назвал двух главных фаворитов ЗМ.

Павел Харченко
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Золотой мяч Жоржиньо Челси

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