Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Жоржиньо – о «Золотом мяче»: «Не знаю, смотря по каким критериям вручают награду»

Полузащитник не считает себя талантом
Футбол Премьер-Лига (Англия)
21:10
Жоржиньо – о «Золотом мяче»: «Не знаю, смотря по каким критериям вручают награду»
Фото: Sky Sports

Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо поделился мнением SportTV о «Золотом мяче» по итогам сезона.

«Мы живем ради исполнения мечты. Но если быть честным, то не знаю, смотря по каким критериям вручают награду. Если говорить о таланте, то мне далеко до лучших игроков планеты. Если же учитываются выигранные трофеи, то да, в этом сезоне я выиграл больше всех».

Жоржиньо выиграл Лигу чемпионов и Евро-2020 по итогам сезона. Он также вошел в команду чемпионата Европы от UEFA.

Главным фаворитом на «Золотой мяч» является Лионель Месси, выигравший Копа Америка с Аргентиной.

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Жоржиньо

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Жоржиньо – о решающем пенальти в ворота Испании: «Я чувствовал, как груз падает с моих плеч»
Жоржиньо – о решающем пенальти в ворота Испании: «Я чувствовал, как груз падает с моих плеч»
Футбол Евро-2020
7 июля 14:50
Сарри: «Жоржиньо станет кандидатом на «Золотой мяч», если Италия выиграет Евро»
Сарри: «Жоржиньо станет кандидатом на «Золотой мяч», если Италия выиграет Евро»
Футбол Серия А (Италия)
6 июля 10:48
Жоржиньо: «Мы пока ничего не достигли на Евро-2020»
Жоржиньо: «Мы пока ничего не достигли на Евро-2020»
Футбол Евро-2020
1 июля 13:42

Новости: Футбол

Марлон: «В «Шахтере» хочу выиграть все»
Марлон: «В «Шахтере» хочу выиграть все»
Украинская Премьер-лига
21:25
«Десна» проэкзаменует новичка УПЛ и сыграет с двумя клубами из низших лиг
«Десна» проэкзаменует новичка УПЛ и сыграет с двумя клубами из низших лиг
Украинская Премьер-лига
21:25
Жоржиньо – о «Золотом мяче»: «Не знаю, смотря по каким критериям вручают награду»
Жоржиньо – о «Золотом мяче»: «Не знаю, смотря по каким критериям вручают награду»
Премьер-Лига (Англия)
21:10
В центре Киева установят памятную звезду в честь Михайличенко
В центре Киева установят памятную звезду в честь Михайличенко
Украинская Премьер-лига
20:57
Мякушко: «Хочется уже вернуться в Украину. Вариант с Россия не рассматриваю»
Мякушко: «Хочется уже вернуться в Украину. Вариант с Россия не рассматриваю»
Украинская Премьер-лига
20:40
Селезнев и Севидов были замечены на матче «Миная»
Селезнев и Севидов были замечены на матче «Миная»
Украинская Премьер-лига
20:31
Лев не возглавит сборную России
Лев не возглавит сборную России
В Европе
20:17
«Я очень рад вернуться» – Жажа Коэльо прибыл в Харьков
«Я очень рад вернуться» – Жажа Коэльо прибыл в Харьков
Первая лига
20:12
«Заря» добыла волевую победу над турецким клубом
«Заря» добыла волевую победу над турецким клубом
Украинская Премьер-лига
19:57
Все новости

Популярные новости

«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Мнение
«Трансформация завершена». В Британии шокированы текущими размерами Усика
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 20:43
63
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Боксер, который побил Джошуа, но проиграл Усику, рассказал о ключевой разнице между ними
Бокс Профессиональный бокс
8 июля 18:10
5
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Заслуживал большего. Стали известны гонорары Ломаченко и Накатани
Бокс Профессиональный бокс
11 июля 19:32
1
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Готов ли Усик к такой мощи? Джошуа на тренировке отрабатывал внушительные апперкоты
Бокс Профессиональный бокс
9 июля 14:42
35
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Экс-тренер Владимира Кличко: «За Усика никто платить не будет, поэтому бой с Джошуа продать невозможно»
Бокс Профессиональный бокс
12 июля 08:20
6
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Экс соперник Усика выдал самый зрелищный бой года: дважды побывал в нокдауне, но удосрочил соперника
Бокс Профессиональный бокс
10 июля 16:03
Все новости