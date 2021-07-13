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Жоржиньо – о «Золотом мяче»: «Не знаю, смотря по каким критериям вручают награду»
Полузащитник не считает себя талантом
21:10
Фото: Sky Sports
Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо поделился мнением SportTV о «Золотом мяче» по итогам сезона.
«Мы живем ради исполнения мечты. Но если быть честным, то не знаю, смотря по каким критериям вручают награду. Если говорить о таланте, то мне далеко до лучших игроков планеты. Если же учитываются выигранные трофеи, то да, в этом сезоне я выиграл больше всех».
Жоржиньо выиграл Лигу чемпионов и Евро-2020 по итогам сезона. Он также вошел в команду чемпионата Европы от UEFA.
Главным фаворитом на «Золотой мяч» является Лионель Месси, выигравший Копа Америка с Аргентиной.
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