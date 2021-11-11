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Жоржиньо оценил свои шансы на получение «Золотого мяча»
Церемония пройдет в Париже 29-го ноября
09:57
Жоржиньо / фото - Getty Images
Полузащитник лондонского «Челси» Жоржиньо поделился ожиданиями от предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча», а также высказался о своих шансах получить индивидуальную награду. Цитирует Жоржиньо портал Globo Esporte.
«Не я решаю, должен ли я выиграть «Золотой мяч», но это стало бы стимулом для других игроков показать, что не только голы имеют значение. Не хочу возлагать больших надежд, но было бы лицемерием сказать, что я не хочу его выиграть. Было бы здорово, но я не расстроюсь, если этого не случится, не буду жаловаться.
Я не витаю в облаках и фокусируюсь на других вещах, я уже стал игроков года по версии UEFA».
Напомним, в издании France Football опровергли, что Месси получит «Золотой мяч».