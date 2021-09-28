Жоржиньо: «Переживал, когда слышал, что оказался в «Челси» только из-за Сарри»

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Полузащитник «Челси» Жоржиньо вспомнил Football Italia о своих первых матчах за команду и о критике в свой адрес.

Что я не заслуживаю того, чтобы играть здесь, потому что недостаточно хорош. Но это не так, у меня есть свои сильные стороны.

Болельщики «Челси» знают, что я всегда отдавал все силы ради клуба. Сейчас они ценят мои навыки и стиль игры, у нас отличные результаты.

И я горжусь тем, что после определенной критики болельщики «Челси» начали ценить меня».