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Жоржиньо: «Переживал, когда слышал, что оказался в «Челси» только из-за Сарри»

Полузащитник не намерен менять клуб
Футбол Премьер-Лига (Англия)
28 сентября 11:24
Жоржиньо: «Переживал, когда слышал, что оказался в «Челси» только из-за Сарри»
Фото: Sky Sports

Полузащитник «Челси» Жоржиньо вспомнил Football Italia о своих первых матчах за команду и о критике в свой адрес.

«Больше всего я переживал, когда слышал, что оказался в «Челси» только из-за Сарри. Что без него меня бы здесь никогда не было.

Что я не заслуживаю того, чтобы играть здесь, потому что недостаточно хорош. Но это не так, у меня есть свои сильные стороны.

Болельщики «Челси» знают, что я всегда отдавал все силы ради клуба. Сейчас они ценят мои навыки и стиль игры, у нас отличные результаты.

И я горжусь тем, что после определенной критики болельщики «Челси» начали ценить меня».

По итогам прошлого сезона Жоржиньо стал одним из лучших игроков сезона. Также он будет претендовать на «Золотой мяч».

Андрей Усмонов
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