Жоржиньо скромно отреагировал на попадание в тройку лучших футболистов года

Итальянец уступил в голосовании за ЗМ лишь Месси и Левандовски

Жоржиньо / фото - UEFA

Хавбек «Челси» и сборной Италии Жоржиньо прокомментировал для клубной пресс-службы голосование за обладателя «Золотого мяча», по итогам которого он занял третье место:

«Счастлив, но достиг этого благодаря команде. Горжусь собой и всей нашей командой, потому что мы заслужили это все вместе. Первое, о чем нужно думать, это команда, коллектив, а потом уже идут отдельные лица. Нам многое предстоит сыграть, это заставляет нас усердно работать, пытаясь завоевать трофеи, потому что таковы задачи клуба».

Хавбек попал в список главных фаворитов после победы с «Челси» в Лиге чемпионов и триумфа на Евро-2020 со сборной Италии, где он был ключевым игроком своих команд.