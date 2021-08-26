Роберто Карлос: «Жоржиньо заслуживает памятника от английских болельщиков за свои заслуги»
Жоржиньо стал лучшим игрок сезона-2020/21 по версии UEFA
Хавбек «Челси» помог своим командам завоевать два престижных трофея
Жоржиньо / Фото - weaintgotnohistory.sbnation.comИтальянский хавбек «Челси» Жоржиньо признан UEFA лучшим игроком прошедшего сезона-2020/21. Об этом сообщает официальный сайт организации.
В составе «аристократов» итальянец выиграл Лигу чемпионов, обыграв в финале «Манчестер Сити» (1:0).
Вместе со сборной Италии полузащитник стал триумфатором чемпионата Европы-2020, переиграв в финале команду Англии.
Ранее Жоржиньо высказался о возможности получить «Золотой мяч».
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