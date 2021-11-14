Жоржиньо: «Я видел себя в футболке «Манчестер Сити»
Защитник «Челси» Жоржиньо вспомнил историю своего перехода в лондонский клуб из «Наполи». Итальянца цитирует tribalfootball.
«Неаполь — это не совсем Италия, это как другая страна, вы не найдете такой страсти к футболу где-либо еще. Я обожал этот город и команду «Наполи»
Я был готов покинуть «Наполи», когда клуб возглавил Сарри, потому что он пригласил на мою позицию Мирко Вальдифиори, но Сарри дал мне шанс, и я идеально вписался в его тактическую систему. Очень жаль, что мы не выиграли чемпионат Италии в сезоне 2017/18.
Сарри был инициатором моего трансфера в «Челси». Я вел переговоры с «Манчестер Сити» и уже видел себя в футболке «горожан», но в «Челси» настояли на своем, и сегодня я очень счастлив в этой команде».
Жоржиньо был ключевым футболистом в системном футболе Маурицио Сарри в «Наполи».
Итальянец был столь важен для тактических построений специалиста, что тот забрал его с собой, когда переехал в Лондон.
Тренер уже покинул Англию, но Жоржиньо продолжает защищать цвета «аристократов», с которыми в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов.
Напомним, Жоржиньо оценил свои шансы на получение Золотого мяча.
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