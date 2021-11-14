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Жоржиньо: «Я видел себя в футболке «Манчестер Сити»

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Футбол Премьер-Лига (Англия)
13:09
Жоржиньо: «Я видел себя в футболке «Манчестер Сити»
Жоржиньо / фото - Chelsea FC

Защитник «Челси» Жоржиньо вспомнил историю своего перехода в лондонский клуб из «Наполи». Итальянца цитирует tribalfootball.

«Неаполь — это не совсем Италия, это как другая страна, вы не найдете такой страсти к футболу где-либо еще. Я обожал этот город и команду «Наполи»

Я был готов покинуть «Наполи», когда клуб возглавил Сарри, потому что он пригласил на мою позицию Мирко Вальдифиори, но Сарри дал мне шанс, и я идеально вписался в его тактическую систему. Очень жаль, что мы не выиграли чемпионат Италии в сезоне 2017/18.

Сарри был инициатором моего трансфера в «Челси». Я вел переговоры с «Манчестер Сити» и уже видел себя в футболке «горожан», но в «Челси» настояли на своем, и сегодня я очень счастлив в этой команде».

Жоржиньо был ключевым футболистом в системном футболе Маурицио Сарри в «Наполи».

Итальянец был столь важен для тактических построений специалиста, что тот забрал его с собой, когда переехал в Лондон.

Тренер уже покинул Англию, но Жоржиньо продолжает защищать цвета «аристократов», с которыми в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов.

Напомним, Жоржиньо оценил свои шансы на получение Золотого мяча.

Павел Харченко
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