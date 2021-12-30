Жозе, но не Моуриньо. Сборная Нигерии назначила португальского тренера

Команда будет готовиться к Кубку Африки

Фото: BBC

Сборная Нигерии назначила нового главного тренера.

Им стал португальский специалист Жозе Пезейру. Он подписал контракт на два года.

Под его руководством Нигерия выступит на Кубке африканских наций, который начнется 9 январе в Камеруне. Перед стартом турнира сборная уволила Гернота Рора.

Пезейру был тренером «Порту», «Браги», «Спортинга» и даже «Реала». В сборных он успел проработать в Саудовской Аравии и Венесуэле.

Сообщалось, что Нигерия вела переговоры с Жозе Моуриньо.