УАФ подняла зарплаты украинским арбитрам на 60%
Журналист. Михайличенко стал вице-президентом УАФ
Он покинул «Динамо»
Фото: ФК Динамо
Спортивный директор «Динамо» Алексей Михайличенко покинул клуб.
Как и ожидалось, он стал вице-президентом УАФ. Он будет курировать олимпийское направление работы, сообщил в своем twitter журналист Игорь Бурбас.
Также в УАФ были назначены еще два вице-президента. Это Василий Орлецкий и Юрий Голык. Первый будет заниматься реструктуризацией массового футбола, а Голик будет отвечать за развитие инфраструктуры.
Михайличенко еще в прошлом сезоне был тренером «Динамо».
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