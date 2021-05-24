Журналист. Михайличенко стал вице-президентом УАФ

Он покинул «Динамо»

Фото: ФК Динамо

Спортивный директор «Динамо» Алексей Михайличенко покинул клуб.

Как и ожидалось, он стал вице-президентом УАФ. Он будет курировать олимпийское направление работы, сообщил в своем twitter журналист Игорь Бурбас.

Также в УАФ были назначены еще два вице-президента. Это Василий Орлецкий и Юрий Голык. Первый будет заниматься реструктуризацией массового футбола, а Голик будет отвечать за развитие инфраструктуры.

Михайличенко еще в прошлом сезоне был тренером «Динамо».