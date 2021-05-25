Милевский покинет «Минай»
«Минай» может остаться в УПЛ
Трем клубам Первой лиги отказывают в аттестации
Фото: ФК Минай
«Минай» может остаться в Премьер-лиге.
По итогам минувшего сезона команда заняла последнее место и должна покинуть УПЛ. Впрочем, у команды появился шанс на спасение.
Трем клубам Первой лиги отказывают в аттестации, сообщил журналист Олег Ящук в своем Instagram.
«Теперь снова можно широко улыбнуться. Это украинский футбол! «Минай» — главный фаворит на получение путевки в... УПЛ! Команда из Закарпатья скорее всего вернется/останется в элите. Руководство клуба уже активно ведет диалог с Премьер-лигой и стремится воспользоваться вторым шансом. «Минаю» сообщили, что они первые на очереди.
Спросите, почему? Трем нынешним клубам УПЛ пока категорически отказывают в выдаче аттестата. Ирония судьбы?..»
На данный момент в тройке Первой лиги «Верес», «Черноморец» и «Металлист-1925». Недалеко отстал и «Агробизнес».
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