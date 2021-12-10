Журналист: «Почему «Динамо» пытается играть в футбол только когда на табло горит 0:2?»
Украинский журналист Михаил Спиваковский в шоу «ТаТоТаке» высказался о матче с «Бенфикой» (0:2) в 6-м туре Лиги чемпионов.
«Матч с «Бенфикой» нет смысла особо обсуждать. Это были два разных тайма, как и в матче с «Баварией». У меня главный вопрос – почему «Динамо» может пытаться играть в нормальный футбол, только когда на табло горит 0:2? у киевлян было несколько неплохих вскрытий флангов, но вскрытие показывало, что дальше ничего не будет. Все передачи в штрафную грамотно перекрывались стоящими в зоне игроками «Бенфики». Они не гнушались играть задней линией с шестью людьми. Там не было шансов куда-то просочиться.
Мог ли матч пойти по другому сценарию? Мог бы. Если бы Цыганков попал с пяти метров в пустые ворота, а он попал в новогодний хит-парад ляпов. Если бы Вербич не выдал ни хреном, ни коленом голевую передачу на Жилберто. В моменте с промахом Цыганкова красноречивее всего была реакция Буяльского, которого взяли крупным планом. В его глазах не было ни намека на какую-то агрессию или изумление. Это был взгляд человека, который понимает, что так бывает в футболе».
Напомним, «Динамо» набрало лишь 1 очко в групповом раунде Лиги чемпионов, и покинуло еврокубки, как «Шахтер» и «Заря». Украина еще ниже опустилась в таблице коэффициентов UEFA. Но и это пока не катастрофа.
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