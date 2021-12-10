Журналист: «Почему «Динамо» пытается играть в футбол только когда на табло горит 0:2?»

Михаил Спиваковский / Фото: Youtube

Украинский журналист Михаил Спиваковский в шоу «ТаТоТаке» высказался о матче с «Бенфикой» (0:2) в 6-м туре Лиги чемпионов.

Мог ли матч пойти по другому сценарию? Мог бы. Если бы Цыганков попал с пяти метров в пустые ворота, а он попал в новогодний хит-парад ляпов. Если бы Вербич не выдал ни хреном, ни коленом голевую передачу на Жилберто. В моменте с промахом Цыганкова красноречивее всего была реакция Буяльского, которого взяли крупным планом. В его глазах не было ни намека на какую-то агрессию или изумление. Это был взгляд человека, который понимает, что так бывает в футболе».