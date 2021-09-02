Журналист: «Сборная Украины больна заболеванием под названием правосторонняя трахея»

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Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский указал на слабые стороны в тактической схеме сборной Украины, из-за которых команда упустила победу над Казахстаном:

Петраков ставит трех центральных защитников, один из которых должен играть страхующего в центре. Правого центрального защитника не может играть ни Миколенко, ни Матвиенко. Они левши. Там играет Забарный, который вообще не продвигает мяч, а отдает его на 4 метра на фланг и сразу оттягивается назад. Это первая проблема. Вторая – Сидорчук играл правее, а Зинченко левее.

Александр привык играть выше и помогать атаке. Сергей туда ходил в последний раз при Реброве в «Динамо». Получается, что справа у нас были только Караваев и Ярмоленко, которые не очень играют на оборону, а слева – Миколенко несся как танк, Соболь, Зинченко и смещающийся туда Буяльский. Четыре активных атакующих игрока. А справа - два. Казахи очень быстро поняли, что там есть проблемы».