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Журналист: «Сборная Украины сдохла к третьему туру Евро»

Линник поделился мыслями о поражении «сине-желтых» от Австрии
Футбол Сборная Украины
11:42
Журналист: «Сборная Украины сдохла к третьему туру Евро»
Игорь Линник / Фото - Profootball.ua

Известный журналист Игорь Линник на своей странице в Фейсбук поделился мнением о решающем матче группы C на Евро-2020 Украина – Австрия (0:1).

Все настолько плохо, что нам остается только угадывать. У меня пока лишь две версии по поводу увиденного:

а) перемудрили с физ. нагрузками так, что к 3-му туру финального турнира команда сдохла. А в плане движения она от игры к игре регрессировала – и это бросалось в глаза.

б) посчитали варианты... И посчитали, что при всех рисках и раскладах из группы все равно выйдут. и решили грузануться с расчетом на плей-офф – пройти по лезвию бритвы. Очень рискованная грань, но у нее может быть свой мотив... Все тактические аспекты не имеют значения, если нет силушки, а дыхалочка вываливается наружу через горлышко.

Шева после матча косвенно намекнул – что б), но он не хочет сливать информацию будущему сопернику. И, судя по всему, сами тренеры уверены, что это не последняя их игра на ЕВРО.

Ну, если прокатит, снимем шляпу перед такой стратегией. Ведь если прокатит – через неделю будут у нас другие скорости...

Украинский специалист Сергей Ковалец считает, что «сине-желтые» в данном поединке не были похожи сами на себя.

Сергей Стаднюк
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Теги

Украина – Австрия сборная Австрии (футбол)

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