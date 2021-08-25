Журналисты проигнорировали Вернидуба на пресс-конференции перед игрой ЛЧ

Хорваты обиделись на тренера «Шерифа» за победу в первом матче?

Юрий Вернидуб / фото - FootBoom

Главный тренер молдавского «Шерифа» Юрий Вернидуб на предматчевой пресс-конференции перед игрой ЛЧ против загребского «Динамо» не получил ни одного вопроса от журналистов. Специалист сначала прокомментировал ответную выездную игру:

«Очень приятно находиться в вашей стране. Хорошее гостеприимство, хороший отель. Нам предстоит ответный матч против «Динамо» Загреб. Мы очень серьезно готовились. Живем сегодняшним днем. Забыли результат, который был в Тирасполе. Полноценно готовились целую неделю, чтобы выйти и сыграть в хороший футбол с достаточно серьезной командой европейского уровня».

Когда пришло время задавать вопросы тренеру и его подопечному Себастьену Тиллю, то журналисты решили проигнорировать их и не спросили у игрока и наставника «Шерифа» абсолютно ничего.

После этого представители молдавского клуба покинули пресс-конференцию.

В первой встрече «Шериф» разгромил «Динамо» Загреб на своем поле со счетом 3:0.

Ответная игра состоится сегодня, 25 августа в 22:00. На нашем сайте будет доступна онлайн трансляция.

Напомним, Яремчук с «Бенфикой» помогли Португалии сдвинуть Лигу 1 с топ-5 европейских чемпионатов.