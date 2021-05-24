«Реал» остался без трофеев впервые за последние 11 лет
Зидан даст ответ «Реалу» через неделю
Тренер пока не определился на счет своего будущего
10:25
Фото: AS
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пока не принял решение по поводу своего будущего.
Француз взял время на размышления. Он даст ответ команде в течении недели, сообщает Marca.
В клубе также не уверены по поводу будущего тренера. Часть руководства считает, что команде необходим другой тренер.
Нынешний контракт Зидана истекает через год. Его хотят видеть в «Ювентусе».
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