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Зидан готовится сменить Дешама в сборной Франции
Тренер ждет окончанию Евро-2020
Фото: AS
Бывший тренер «Реала» Зинедин Зидан готов возглавить сборную Франции.
Специалист ждет уход из команды Дидье Дешама. Вероятно, тренер покинет команду после Евро-2020, сообщает Libertad Digital.
Зидан покинул «Реал» по окончанию сезона. Ожидалось, что он уйдет в «Ювентус», но итальянцы назначили Массимилиано Аллегри.
Франция на Евро сыграет в одной группе с Германией, Венгрией и Португалией.
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