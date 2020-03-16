Зидан: «Игроки отлично действовали от начала и до конца матча»

Зинедин Зидан / Фото: AS

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал Marca победу команды над «Аталантой» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Думаю, в конце у них не было моментов, лишь один шанс у Сапаты, только один. Они создают много голевых ситуаций, сегодня мы этого не видели. Мы здорово действовали, игра в обороне вызывает приятные эмоции.

Лука и Тони – феноменальная пара опорников. Если говорить о Луке... Это игрок... Ему 35, но на поле этого совсем не видно.

Я доволен Винисиусом, потому что он заработал пенальти. Мы знаем, что с его скоростью он может создать проблемы любой обороне. Это очень важно.

Асенсио продолжает тренироваться, он вышел и забил. Это здорово для него и для нас».