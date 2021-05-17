Гол защитника принес «Реалу» победу над «Атлетиком» и оставил в чемпионской гонке
Зидан: «Как я мог сказать своим игрокам, что я покидаю команду на данной стадии сезона?»
«Реал» продолжает борьбу за титул Ла Лиги
17 мая 10:52
Фото: AS
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан опроверг, что сообщил игрокам о своем уходе в конце сезона. Слова тренера приводит Mundo Deportivo.
«Как я мог сказать своим игрокам, что я покидаю команду на данной стадии сезона? Это ложь. Мы сосредоточены исключительно на завершении сезона и не более того».
«Реал» продолжает борьбу за чемпионство в Ла Лиге.
Зидана хотят видеть в «Ювентусе».
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