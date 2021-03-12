Зидан: «Когда Азар наберет форму, то разнесет вас всех к чертовой матери»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о постоянных травмах вингера Эдена Азара. Слова специалиста приводит Marca.

Я не беспокоюсь из-за того, что мы мало забиваем. Что есть, то есть, вся статистика на поверхности. Мы хотим прогрессировать.

У Азара была сложная травма, с которой он никогда не сталкивался. Потом у него появился дискомфорт. Но у Азара долгий контракт с «Реалом». Когда он наберет форму, то разнесет вас всех к чертовой матери. Поэтому я настроен оптимистично.

Обращусь к нашим фанатам: когда ты готов не на 100%, то все становится очень сложным, но Азар добьется успеха в «Реале».