У Азара рецидив травмы. Он вернется на поле позже предполагаемого срока
Зидан: «Когда Азар наберет форму, то разнесет вас всех к чертовой матери»
Главный тренер «Реала» верит, что звезда клуба вскоре вернет былое голевое чутье
Эден Азар / Фото: Getty Images
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался о постоянных травмах вингера Эдена Азара. Слова специалиста приводит Marca.
«Я вижу, что он хорошо готов физически, а это очень важно. Психологически он тоже в порядке. Эден преодолел все проблемы, сейчас он в порядке. Мы на него рассчитываем.
Я не беспокоюсь из-за того, что мы мало забиваем. Что есть, то есть, вся статистика на поверхности. Мы хотим прогрессировать.
У Азара была сложная травма, с которой он никогда не сталкивался. Потом у него появился дискомфорт. Но у Азара долгий контракт с «Реалом». Когда он наберет форму, то разнесет вас всех к чертовой матери. Поэтому я настроен оптимистично.
Обращусь к нашим фанатам: когда ты готов не на 100%, то все становится очень сложным, но Азар добьется успеха в «Реале».
Напомним, «Реал» хочет вернуть Криштиану Роналду.
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