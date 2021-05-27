«Реал» нашел замену Зидану
Зидан может стать у руля сборной Франции после Евро-2020
«Тоттенхэму» также заинтересован в услугах специалиста
Зинедин Зидан / Фото - goodfon.ruФранцузский наставник Зинедин Зидан прекратил сотрудничество с мадридским «Реалом».
Как сообщает The Telegraph, специалист будет ждать возможности стать новым главным тренером сборной Франции после Евро-2020.
Ныне тренерский мостик французов занимает команду Дидье Дешам.
Отмечается, что «Тоттенхэм» попробует связаться с Зиданом или его представителями относительно планов француза, и предложить работу в лондонском клубе.
А тем временем «Реал» уже нашел замену Зидану.
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