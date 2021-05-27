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Зидан может стать у руля сборной Франции после Евро-2020

«Тоттенхэму» также заинтересован в услугах специалиста
Футбол В Европе
21:56
Зидан может стать у руля сборной Франции после Евро-2020
Зинедин Зидан / Фото - goodfon.ru
Французский наставник Зинедин Зидан прекратил сотрудничество с мадридским «Реалом».

Как сообщает The Telegraph, специалист будет ждать возможности стать новым главным тренером сборной Франции после Евро-2020. 

Ныне тренерский мостик французов занимает команду Дидье Дешам.

Отмечается, что «Тоттенхэм» попробует связаться с Зиданом или его представителями относительно планов француза, и предложить работу в лондонском клубе.

А тем временем «Реал» уже нашел замену Зидану.

Владимир Кириченко
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Теги

Зинедин Зидан Реал Мадрид (футбол) сборная Франции (футбол)

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