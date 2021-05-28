Зидан может возглавить ПСЖ

Французский специалист – лакомый кусочек для всех клубов Европы

Зинедин Зидан / фото - football-espana

Зинедин Зидан может стать новым главным тренером ПСЖ, сообщает журналист Gazetta dello sport Nicolo Schira.

После объявления об уходе из мадридского «Реала» Зинедин Зидан стал главной целью многих грандов. Ранее сообщалось о желании «Ювентуса» и «Тоттенхэма» привлечь французского специалиста.

По словам СМИ, сам Зидан будет ждать окончания Евро-2020, чтобы сменить на посту главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

ПСЖ мечтает о приглашении Зидана на фоне конфликта наставника парижан Маурисио Почеттино со спортивным директором Леонардо. Аргентинца называют главной целью «Реала».

Напомним, из-за своего ухода Зидан потерял уже 42 миллиона евро.