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Зидан на подходе? Тренер французов прокомментировал свое будущее

Простят ли наставнику ранний вылет от андердога?
Футбол Евро-2020
07:57
Зидан на подходе? Тренер французов прокомментировал свое будущее
Дидье Дешам / фото - beIN SPORTS

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам в эфире beIN SPORTS прокомментировал главную сенсацию этого чемпионата Европы – вылет его команды от сборной Швейцарии, и рассказал о своем будущем на посту тренера национальной сборной:

«Всегда трудно объяснить подобное. Мы провалили первый тайм, затем сделали то, что нужно, чтобы перевернуть ситуацию во второй половине встречи.

Обычно мы сильны и уверены в себе, но сегодня мы проявили слабость, которая позволила Швейцарии вернуться в игру.

Это тяжело и больно. Мы сделали все, чтобы все закончилось иначе. Это футбол. Сегодня турнир для нас завершился.

Нет никаких магических формул, дело в поиске баланса».

Что скажете о своем будущем?

«Сейчас это не вопрос. В команде царит единство и солидарность. Я несу ответственность, когда дела идут плохо. Я с игроками, и они со мной. Нам нужно время, чтобы справиться с этим».

В матче с голливудским сюжетом между Францией и Швейцарией, швейцарцы сенсационно одержали победу и теперь будущее Дешама у руля сборной находится под вопросом. Ведь недавно президент «Реала» Флорентино Перес подтвердил, что легендарный Зинедин Зидан горит желанием возглавить родную сборную Франции. А привлечение такого уровня специалиста может помочь французам защитить титул чемпиона мира на предстоящем Мундиале в 2022 году.

Самый дорогой игрок мира Килиан Мбаппе не забил решающий удар с точки, чем подвел свою команду. Злятся ли звезды французов, отпахавшие 120 минут, на форварда?

 

Павел Харченко
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Теги

Франция – Швейцария сборная Франции (футбол) Килиан Мбаппе Дидье Дешам

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