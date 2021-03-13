Зидан: «Нам было важно продолжить борьбу за Примеру»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал тяжелую победу над «Эльче» (2:1) в 27-м туре чемпионата Испании. Слова специалиста приводит пресс-служба «сливочных».

Мы играли с сегодняшней схемой два или три раза. Думаю, что рисунок игры был позитивным. У нас было два или три момента в первом тайме, и еще в начале второго, прежде чем мы забили первый гол. Когда мы увеличиваем темп и владение мячом, то играем хорошо. Сложнее играть против двух линий обороны соперника по четыре футболиста. Мы должны находить бреши в их построениях, но не сходить с ума из-за команд, играющих так оборонительно.

«Эльче» хорошо защищается, и они очень сильны физически. Победа стоила нам больших усилий. Со всеми командами, которые закрываются сзади, победа стоит многого. Это не изменится. Мы должны найти решения, как взламывать команды, которые хорошо защищаются. В конце концов, сегодня мы нашли зазор».