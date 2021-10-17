Зидан назвал своего главного претендента на «Золотой мяч»

Экс-наставник «Реала» тренировал этого форварда

Зинедин Зидан / фото - Getty Images

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан поделился своими мыслями о предстоящей церемонии вручения «Золотого мяча», а также назвал имя игрока, который, по его мнению, достоин получить награду в этом году. Цитирует специалиста портал Telefoot.

«Бензема заслужил «Золотой мяч» в этом году. Это невероятный игрок, тренировать его было огромной честью. Он умеет делать на поле все. Карим выше остальных, и я надеюсь, что его наградят «Золотым мячом». Сейчас он выше неба. Я бы отдал «Золотой мяч» ему».

Напомним, Роналдо также назвал имя своего фаворита на «Золотой мяч».