Зидан отказал «Ньюкаслу»

Клуб продолжает искать тренера

Фото: Marca

«Ньюкасл» провел переговоры с французским тренером Зинедином Зиданом.

Английский клуб вышел на наставника и предложил ему возглавить команду. Впрочем, удовлетворительного ответа представители «сорок» не получили.

Зидан сообщил, что в ближайшее время работать не планирует. Он ждет приглашения в сборную Франции, потому и отказал «Ньюкаслу», сообщает tuttomercatoweb.com.

Ранее «Ньюкаслу» отказали Антонио Конте и Бренадн Роджерс.

Нынешнего тренера команды могут уволить уже в ближайшее время.