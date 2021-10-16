Тренер «Ньюкасла»: «Не разговаривали по поводу моего будущего, но рад за город»
Зидан отказал «Ньюкаслу»
Клуб продолжает искать тренера
16 октября 09:58
Фото: Marca
«Ньюкасл» провел переговоры с французским тренером Зинедином Зиданом.
Английский клуб вышел на наставника и предложил ему возглавить команду. Впрочем, удовлетворительного ответа представители «сорок» не получили.
Зидан сообщил, что в ближайшее время работать не планирует. Он ждет приглашения в сборную Франции, потому и отказал «Ньюкаслу», сообщает tuttomercatoweb.com.
Ранее «Ньюкаслу» отказали Антонио Конте и Бренадн Роджерс.
Нынешнего тренера команды могут уволить уже в ближайшее время.
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