Зидан потерял 42 миллиона, трижды уйдя из Реала

Французский специалист упустил большую сумму

Зинедин Зидан / фото - eurosport

Сегодня стало известно, что Зинедин Зидан покинул мадридский «Реал». Француз потерял в общей сумме 42 миллиона евро, уже трижды уйдя из клуба с действующим контрактом, сообщает La Razon.

В 2006 году Зизу объявил о завершении карьеры за год до окончания контракта. За еще один сезон игрок должен был получить 6 миллионов евро.

Второй раз Зидан покинул клуб уже в качестве тренера. После исторической третьей подряд победы в Лиге Чемпионов Зинедин объявил о своем уходе их клуба, лишившись 24 миллионов евро по рассчитаному еще на два года соглашению.

Сейчас же наставник ушел за год до окончания контракта, по которому он могу получить еще 12 миллионов евро.

Напомним, Зидан может возглавить сборную Франции после Чемпионата Европы.