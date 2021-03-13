Зидан: «Рамос может играть до 40 лет»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался пресс-службе клуба о возможном уходе защитника Серхио Рамоса их команды.

Хорошо, что он чувствует, что ему это по силам, но будем смотреть год за годом. Футболист сам решает, когда заканчивать. Для этого нет возраста.

Я не знаю, что будет с продлением его контракта. Как тренер я хочу, чтобы он остался здесь, потому что он важный игрок для нас. Я хочу, чтобы он остался и продолжал играть».