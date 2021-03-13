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Зидан: «Рамос может играть до 40 лет»
Тренер надеется, что защитник останется в команде
Серхио Рамос / Фото: AS
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан высказался пресс-службе клуба о возможном уходе защитника Серхио Рамоса их команды.
«Рамос – особенный игрок. У него есть желание, он хочет продолжать играть. Конечно, он может играть до 40 лет, если будет чувствовать себя хорошо каждый год, как сейчас.
Хорошо, что он чувствует, что ему это по силам, но будем смотреть год за годом. Футболист сам решает, когда заканчивать. Для этого нет возраста.
Я не знаю, что будет с продлением его контракта. Как тренер я хочу, чтобы он остался здесь, потому что он важный игрок для нас. Я хочу, чтобы он остался и продолжал играть».
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