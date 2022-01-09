Ассистент Зидана назвал причину, по которой специалист вряд ли возглавит ПСЖ
Зидан согласовал контракт с ПСЖ
Экс-наставник «Реала» летом возглавит парижский гранд
09 января 13:46
Зинедин Зидан / фото - Getty Images
Бывший главный тренера «Реала» и экс-форвард сборной Франции Зинедин Зидан готов возглавить ПСЖ летом 2022 года.
По информации Sky Sports Italia, парижане уже согласовали контракт с французским специалистом и ждет конца сезона, чтобы официально объявить о назначении. Руководство парижского клуба не доверяет нынешнему наставнику Маурисио Почеттино, поэтому и приняло решение пригласить Зидана.
Напомним, Мбаппе может остаться в ПСЖ.