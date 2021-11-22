Зидан станет одним из главных кандидатов на должность тренера ПСЖ, если клуб покинет Почеттино

Но пока парижане даже не знают, собирается ли уходить аргентинский специалист





Зинедин Зидан / Фото: Daily Post Nigeria

В ПСЖ не имеют никакой информации о решении главного тренера Маурисио Почеттино вернуться в Англию ради «Манчестер Юнайтед», сообщает RMC Sport.



По информации от источников в клубе, ни аргентинский специалист, ни «Манчестер Юнайтед» к ним не обращались с просьбой отпустить наставника.

Также ПСЖ не начинал переговоры с Зинедином Зиданом, находящимся без работы после ухода из «Реала». При этом, в случае смены наставника «Зизу» – один из главных кандидатов.

Напомним, ранее сообщалось, что Почеттино готов возглавить «Манчестер Юнайтед» не дожидаясь лета.