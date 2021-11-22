Жена Зидана не хочет жить в Англии. Тренер откажет «Манчестер Юнайтед»
Зидан станет одним из главных кандидатов на должность тренера ПСЖ, если клуб покинет Почеттино
Но пока парижане даже не знают, собирается ли уходить аргентинский специалист
22 ноября 22:34
Зинедин Зидан / Фото: Daily Post Nigeria
В ПСЖ не имеют никакой информации о решении главного тренера Маурисио Почеттино вернуться в Англию ради «Манчестер Юнайтед», сообщает RMC Sport.
По информации от источников в клубе, ни аргентинский специалист, ни «Манчестер Юнайтед» к ним не обращались с просьбой отпустить наставника.
Также ПСЖ не начинал переговоры с Зинедином Зиданом, находящимся без работы после ухода из «Реала». При этом, в случае смены наставника «Зизу» – один из главных кандидатов.
Напомним, ранее сообщалось, что Почеттино готов возглавить «Манчестер Юнайтед» не дожидаясь лета.
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