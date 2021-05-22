Зидан: «Всегда отдавал все силы за «Реал»

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Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал AS предстоящий матч с «Вильярреалом» в 38-м туре Ла Лиги.

Мы собираемся оставить все силы на поле. Для нас единственное, что имеет значение, — эта игра. Учитывая все, что произошло в этом году, мы собираемся показать игру высокого уровня.

Я ценю поддержку болельщиков. Я думаю, что всегда отдавал все силы за «Реал», потому что это лучшее, что когда-либо случалось со мной. С того момента прошло почти двадцать лет».