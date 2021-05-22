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Зидан: «Всегда отдавал все силы за «Реал»
Тренер – о последнем туре Ла Лиги
12:50
Фото: AS
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал AS предстоящий матч с «Вильярреалом» в 38-м туре Ла Лиги.
«Вильярреал» идет наравне с «Бетисом» и немного позади «Реал Сосьедада», а также их отвлекает финал Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», который состоится в эту среду.
Мы собираемся оставить все силы на поле. Для нас единственное, что имеет значение, — эта игра. Учитывая все, что произошло в этом году, мы собираемся показать игру высокого уровня.
Я ценю поддержку болельщиков. Я думаю, что всегда отдавал все силы за «Реал», потому что это лучшее, что когда-либо случалось со мной. С того момента прошло почти двадцать лет».
Матч состоится 22 мая в 19:00.
Лишь победа «Реала» и потеря очков «Атлетико» сделают команду Зидана чемпионом Испании.
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