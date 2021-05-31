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Зидан: «Я ухожу, потому что клуб не предлагает мне поддержки»

Француз опубликовал открытое письмо
Футбол Примерa (Испания)
09:14
Зидан: «Я ухожу, потому что клуб не предлагает мне поддержки»
Зинедин Зидан / фото - Eurosport

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан написал для издания AS открытое письмо, где объяснил причины своего ухода:

«Мне выпала большая честь быть игроком и тренером самого великого клуба в истории футбола, но, прежде всего, я еще один мадридист.

Когда я в марте 2019 года после 8-месячного перерыва согласился вернуться, я сделал это потому, что меня просил Флорентино Перес, и потому, что вы каждый день просили меня сделать это.

Теперь я принял решение покинуть клуб, и хочу объяснить причины ухода. Я ухожу, но не прыгаю из лодки, и я не устал от работы. В мае 2018 года я ушел, потому что почувствовал, что команде нужны перемены, чтобы продолжать оставаться на вершине.

Сегодня причины другие. Я ухожу, потому что чувствую, что клуб больше не дает мне уверенности, в которой я нуждаюсь. Он не предлагает мне поддержки, чтобы что-то построить в среднесрочной или долгосрочной перспективе.

Я хотел увидеть уважение к тому, что мы сделали вместе. Мне бы хотелось, чтобы мои отношения с клубом и президентом в последние месяцы немного отличались от историй других тренеров. Я не просил и не прошу привилегий, я прошу помнить то, чего мы смогли достигнуть.

К счастью, я работал с настоящими профессионалами, которые верили в меня до последнего, собирались умирать на поле ради меня. Когда что-то пошло не так, они добыли большую победу, сохранив меня на тренерской скамье. Все потому, что они просто верили в меня, и знали, что я верил в них.

Я решил написать это письмо ещё по одной причине - я хочу отправить сообщение для журналистов. Я провёл сотни пресс-конференций, в ходе которых, мы, к сожалению, мало говорили о футболе.. Я не хочу вас критиковать, но мне бы хотелось, чтобы, задаваемые вами вопросы, не были направлены на полемику, а направлены на анализ матчей, игроков. Не будем забывать о футболе».

Зидан решил покинуть «Реал» после сложного сезона с феноменально огромным количеством травм. Команда финишировала в Примере вторыми, уступив «Атлетико» в два очка, а также, дошла до полуфинала Лиги Чемпионов, где проиграла будущим победителям турнира «Челси».

Напомним, Зидан потерял 42 миллиона, трижды уйдя из «Реала».

Источник: football.ua
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Теги

Зинедин Зидан Реал Мадрид (футбол)

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