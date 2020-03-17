Зиеш: «Мы справились с давлением в первые 10 минут и взяли контроль над ситуацией в свои руки»

Хавбек «аристократов» считает, что команда может быть довольна таким выступлением

Хаким Зиеш / Фото: facebook.com/ChelseaFC Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш прокомментировал победу в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико», в котором он отметился первым голом.

Хавбека цитирует BBC: В сегодняшнем матче соперник создал нам кое-какие неудобства, но большую часть времени мы держали игру под контролем. Я забил очень важный гол, который мне пришлось долго ждать – я давно не забивал. Всегда хорошо, когда ваша команда в столь важном матче открывает счет, особенно когда это происходит после вашего удара. Тимо Вернер отдал хороший голевой пас. В течение первых 10 минут «Атлетико» был более активен, создавал нам трудности, но после этого у нас был полный контроль над ситуацией. Мы хорошо справились. Честно говоря, соперник создал не так уж много у наших ворот. Мы можем быть довольны собственным выступлением. Надеюсь, в четвертьфинале нам попадется хороший соперник. Н’голо Канте признали лучшим игроком матча.

Олег Шумейко-младший