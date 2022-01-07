Зиеш: «Тоттенхэм» не знал, следовать ли им за полузащитниками или отходить»
Атакующий полузащитник «Челси» Хаким Зиеш прокомментировал для клубной пресс-службы победу над «Тоттенхэмом» (2:0) в полуфинальном матче Кубка лиги:
«Это был хороший матч в нашем исполнении и хороший способ начать полуфинальное противостояние. Мы давили на них и не давали им времени. Особенно хорошо мы действовали в первом тайме. Мы быстро повели в счете, это то, на что мы рассчитывали, потому что мы знали, что им придется раскрываться, и они могут допустить еще несколько ошибок, и в итоге так и произошло.
За 10 минут до перерыва мы забили второй мяч и в хорошем настроении ушли в раздевалку. Во втором тайме мы могли снять все вопросы о победителе. У нас было больше голевых моментов, чем у них, но мы победили 2:0, и мы можем быть довольны.
Это дерби, полуфинал, поэтому мы должны быть сосредоточенными и во всеоружии, что мы и показали. Мы выполнили работу, но на следующей неделе мы проведем ответный матч, так что, надеюсь, в нем мы доведем дело до конца.
Мы играли немного иначе, чем обычно, у нас было четыре защитника, обычно мы играем в пять защитников. Это давало нам больше возможностей в атаке. Они не знали, следовать ли им за полузащитниками или отходить. Это была большая победа для нас».
Марокканцу не находится места в построениях «аристократов» в привычной схеме Тухеля с пятью защитниками.
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