Зиеш: «Тоттенхэм» не знал, следовать ли им за полузащитниками или отходить»

Хаким Зиеш / фото - Chelsea FC

Атакующий полузащитник «Челси» Хаким Зиеш прокомментировал для клубной пресс-службы победу над «Тоттенхэмом» (2:0) в полуфинальном матче Кубка лиги:

За 10 минут до перерыва мы забили второй мяч и в хорошем настроении ушли в раздевалку. Во втором тайме мы могли снять все вопросы о победителе. У нас было больше голевых моментов, чем у них, но мы победили 2:0, и мы можем быть довольны.

Это дерби, полуфинал, поэтому мы должны быть сосредоточенными и во всеоружии, что мы и показали. Мы выполнили работу, но на следующей неделе мы проведем ответный матч, так что, надеюсь, в нем мы доведем дело до конца.

Мы играли немного иначе, чем обычно, у нас было четыре защитника, обычно мы играем в пять защитников. Это давало нам больше возможностей в атаке. Они не знали, следовать ли им за полузащитниками или отходить. Это была большая победа для нас».