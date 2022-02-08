Зиеш: «Тоттенхэм» не знал, следовать ли им за полузащитниками или отходить»
Зиеш завершил карьеру в сборной Марокко в 28 лет
Полузащитник поругался с тренером
21:58
Фото: Marca
Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш объявил о завершении карьеры в сборной Марокко.
Причиной стала ссора с главным тренером команды Вахидом Халилходжичем. Он случился еще в сентябре.
В итоге он не поехал с командой на Кубок Африки.
Всего на счету 28-летнего игрока 40 матчей в составе сборной Марокко. Он забил 17 голов.
Дебютировал Хаким в сборной в 2015-м году.
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