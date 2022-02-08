Зиеш завершил карьеру в сборной Марокко в 28 лет

Полузащитник поругался с тренером

Фото: Marca

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш объявил о завершении карьеры в сборной Марокко.

Причиной стала ссора с главным тренером команды Вахидом Халилходжичем. Он случился еще в сентябре.

В итоге он не поехал с командой на Кубок Африки.

Всего на счету 28-летнего игрока 40 матчей в составе сборной Марокко. Он забил 17 голов.

Дебютировал Хаким в сборной в 2015-м году.